Abbas Bourass : Des opportunités d’investissement existent en Libye

Le directeur de la gestion des sociétés au sein de la banque ATIB, Abbas Bourass, a déclaré, mercredi 18 janvier 2023, au micro d’Express FM que la banque se dirige vers la fourniture de services bancaires et financiers aux entreprises principalement mais aussi pour les personnes tout en procédant à la numérisation de ses services.

Dans le cadre de l’exposition tuniso-libyenne organisée à Misrata et couverte par Express FM dans le cadre d’une journée spéciale, Abbas Bourass a ajouté que des opportunités existent sur le marché libyen invitant les entreprises et les investisseurs tunisiens à s’y intéresser.

Abbas Bourass a déclaré que la priorité est à la reconstruction de la Libye. Un travail est également effectué sur le commerce entre la Libye et la Tunisie considérant que les deux pays sont la porte de l’Afrique. Il a également déclaré qu’il était possible de créer des partenariats tuniso-libyens pour la mise en place de projets industriels couvrant les besoins des deux pays et visant le marché africain. Le responsable bancaire a également avoué l’existence de problèmes concernant des entreprises tunisiennes qui n’ont pas été payées après avoir conduit des travaux et des projets en Libye. Il a souligné qu’une intervention a été faite auprès de la banque centrale libyenne et qu’un cadre légal et financier largement meilleur a été mis en place.

Abbas Bourass a ajouté que le moyen de paiement convenu actuellement en Libye était la remise documentaire qui n’est ouverte qu’avec l’approbation de la banque centrale ce qui fait que son paiement est garanti.