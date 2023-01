Grève dans le secteur de la formation professionnelle

Le porte-parole officiel de la fédération générale de la formation professionnelle et de l’emploi, Kais Saidi, a déclaré, vendredi 20 janvier 2023, qu’une grève générale nationale dans ce secteur aura lieu le 1er février 2023 après une journée de colère nationale tenue hier.

Dans son intervention dans l’émission Acharaa Ettounsi, Kais Saidi a ajouté que les revendications des agents consistent en l’application des points convenus dans le PV de réunion du 12 octobre 2022 entre les syndicats et le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi. Il s’agit de la régularisation de la situation de 285 agents contractuels avec l’agence depuis 3 ans, la fourniture d’une tenue de travail et l’application des augmentations et avantages pour un nombre de cadres de l’agence.

Kais Saidi a indiqué que certaines revendications ont été appliquées partiellement alors que d’autres demandes ont été ignorées. Il a assuré que les affiliés du secteur étaient prêts à militer pacifiquement pour réaliser leurs revendications, objets d’un accord préalable.