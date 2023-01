Jourchi : Les initiatives de sauvetage se heurtent au silence du président

Actualités

Il fera froid au nord du pays et sur les hauteurs en ce vendredi 20 janvier 2023. Les températures maximales y varieront entre 9 et 14 degrés et oscilleront entre 14 et 18 degrés sur le reste des régions. Des pluies éparses sont attendues au nord et seront orageuses à l’extrême nord du pays. Le vent restera fort sur les zones côtières, sur les hauteurs et au sud du pays. […]