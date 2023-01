Météo du mercredi 25 janvier

A la une

La fédération générale du transport a annoncé, tard dans la nuit du 24 janvier 2023, le report de la grève du transport routier, maritime et aérien qui devait se tenir les 25 et 26 janvier. La fédération a souligné que la grève a été reportée aux 15 et 16 mars 2023 après une séance de négociations qui a duré des heures et qui a donné lieu à un « accord historique ». […]