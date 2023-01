Viandes : un manque de production explique l’augmentation des prix

Le président de la chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a déclaré, jeudi 19 janvier 2023, que les prix de vente de la viande de mouton varient entre 36 et 39 dinars le kilo et atteignent 47 dinars dans les grandes surfaces.

Dans son intervention dans l’émission Acharaa Ettounsi, Ahmed Amiri a ajouté qu’il y a une grande augmentation des prix des viandes rouges et particulièrement la viande de mouton à cause du manque de production. Tout ce qui se dit pour expliquer la situation autre que cela est une tentative de tromper les Tunisiens.

Le responsable a également indiqué que les prix des moutons prévus pour l’Aïd verront une augmentation d’au moins 200 dinars. Les moutons de moyenne taille atteindront les 1000 dinars précisant que l’agriculteur n’est pas le seul acteur responsable de ces augmentations.

Ahmed Amiri a précisé qu’il reste possible que les prix augmentent encore plus surtout pendant le mois de ramadan. Il a précisé que les autorités de tutelle n’ont pris aucune mesure et n’ont pas travaillé sur le dossier des viandes et des cheptels.