Wajih Zidi : Les plaintes ne nous font pas peur

Dans un communiqué publié jeudi 19 janvier 2023, l’Union générale du travail de Tunisie (UGTT) a déclaré mener un dialogue sérieux avec des partenaires historiques de la société civile pour concevoir un projet national permettant de sortir de la crise multidimensionnelle actuelle. Ce projet sera soumis aux autorités et à tous les acteurs politiques et sociaux pour sauver le pays et ouvrir un chemin pour remettre le pays sur la […]