La HAICA alerte contre le danger d’employer un tirage au sort pour organiser les débats entre candidats

La Haute Autorité Indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) a publié, mercredi 18 janvier 2023, un communiqué appelant les médias audiovisuels au respect de la constitution, de la loi électorale et du décret-loi 116 de l’année 2011. L’instance a également appelé les médias à se conformer à la décision N°1 du 16 novembre 2022 régulant les règles de couverture de la campagne des élections législatives, à l’occasion du début de la campagne pour le deuxième tour.

Dans ce contexte, la HAICA a alerté contre le danger d’employer un tirage au sort pour organiser les débats entre candidats au deuxième tour des élections législatives car cela implique l’exclusion d’autres candidats et une atteinte au principe d’équité entre eux.

La HAICA a également alerté contre la tentative de l’instance des élections de s’immiscer dans les choix éditoriaux des entreprises médiatiques et surtout de la Télévision Nationale en supervisant le type de questions qui seront posées aux candidats et les sujets abordés. Cela constitue une forme de surveillance préalable et un dangereux précédent qui vient s’ajouter aux dépassements de l’ISIE. Il s’agit également d’une atteinte à l’indépendance de ce service public et à l’intégrité de l’opération électorale.

L’instance a également rappelé sa position appelant à l’application de l’article 19 du décret-loi 116 concernant l’avis conforme puisque la direction de la Radio et de la Télévision nationale est assurée par deux dirigeants désignés par le pouvoir exécutif. Ceci représente une entrave à l’indépendance du service médiatique public.

Selon le même communiqué, la HAICA assure poursuivre sa mission conformément à la loi malgré toutes les pressions. La HAICA ne se conformera pas, non plus, à la politique du fait accompli imposée par l’ISIE avec l’appui du gouvernement.