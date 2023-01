Mohamed Nasraoui : la saison d’huile d’olive est menacée

Le secrétaire général de la fédération nationale des producteurs d’olives à l’union des agriculteurs, Mohamed Nasraoui, a déclaré, lundi 23 janvier 2023, que la production au début de la saison agricole est de 180 mille tonnes d’huile d’olive.

Dans son intervention à l’émission Acharaa Ettounsi, il a ajouté qu’il est difficile d’atteindre de bons chiffres avec la sécheresse et l’augmentation des températures. Il a également indiqué que les récoltes de cette année représentent le tiers de la production de 2019 qui était de 450 mille tonnes. Mohamed Nasraoui a ajouté que la prochaine récolte est menacée soulignant l’effet du changement climatique sur la qualité de l’huile d’olive surtout au niveau du goût.

Le responsable a affirmé que la quantité d’huile exportée varie entre 70 et 80% de la récolte d’huile d’olive. Il a ajouté que les prix de l’huile d’olive sont liés au cours mondial précisant que le recul de la demande mondiale participe à l’augmentation des prix.

Mohamed Nasraoui a précisé que le prix du litre d’huile d’olive varie entre 12 et 17 dinars sachant que le plus répandu varie entre 15 et 16 dinars.